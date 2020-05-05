Инфляция за 4 месяца в Казахстане составила 3,2%

Инфляция в Казахстане за январь-апрель 2020 года составила 3,2%, цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, непродовольственные товары – на 1,7%, платные услуги – на 1,5%, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики.

С начала текущего года повышение цен отмечено на овощи на 24,9%, сахар-песок – на 13,6%, фрукты – на 12,5%, крупы – на 8,4%, масло сливочное – на 6,1%, баранину – на 5,4%, макаронные изделия, конину, говядину – по 4,9%, изделия из мяса – на 4,8%, муку – на 4,2%, рыбу мороженую – на 4,1%, сыр сычужный – на 3,7%, молоко пастеризованное – на 3,2%, свинину – на 2,9%, творог, колбасные изделия – по 2,8%, кисломолочные продукты – на 2,7%, булочные и мучные изделия – на 2,3%, чай – на 1,9%, хлеб – на 1,7%. Табачные изделия подорожали на 4,7%, минеральная и питьевая вода – на 3,4%, прохладительные напитки – на 2,3%. Снижение цен зафиксировано на рис на 2,5%, пшено – на 1,3%.

Цены на лекарства выросли на 4%, товары личного пользования, моющие и чистящие средства – на 3,8%, автомобили – на 2,6%, бытовые приборы – на 2,2%. Бензин подорожал на 4,1%, а дизельное топливо – подешевело на 2,2%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 10%, услуги детских дошкольных учреждений – на 2,2%, кабельного телевидения – на 1,9%, здравоохранения – на 1,5%, абонентская плата за интернет повысилась на 2%.

Проезд городским транспортом (такси) подорожал на 4,2%. В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на вывоз мусора повысились на 6,2%, а на канализацию – снизились на 2,7%, холодную воду – на 1,8%.