Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 4,1 тыс.

По 17 новых случаев выявлено в столице и Алматы, 11 – в Туркестанской области, 10 – в Мангистауской области, 9 новых случаев зарегистрировано в Атырауской области, 4 – в Западно-Казахстанской области и по 2 новых случая – в Шымкенте и кызылординской области.

Всего в стране подтвержден 4 121 случай коронавируса, из них в Алматы – 1335, в столице – 723, в Кызылординской области – 216, в Шымкенте – 215, в Атырауской области – 202, в Западно-Казахстанской области – 198, в Актюбинской области – 160, в Карагандинской области – 159, в Жамбылской области – 158, в Алматинской области – 156, в Туркестанской области – 154, в Павлодарской области – 150, в Акмолинской области – 101, в Мангистауской области – 84, в Костанайской области – 50, в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях – по 30.

Скончались от коронавируса в стране 29 человек, выздоровели 1 173.