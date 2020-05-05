Всего помощь получат свыше 124 тыс. человек
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7,6 млрд тенге выделено на матпомощь ветеранам и приравненных к ним к 75-летию Победы
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Более 124 тыс. ветеранов, инвалидов Великой отечественной войны и лиц, приравненных к ним, получат матпомощь к 75-летию со дня Победы. Причем в семи регионах эта работа уже завершена, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов.

«К 75-летию Победы в местных бюджетах на выплаты единовременной материальной помощи предусмотрено 7,6 млрд тенге. В частности, это участники, инвалиды Великой Отечественной войны – 1025 человек, жители блокадного Ленинграда – 87 человек, бывшие несовершеннолетние - узники концлагерей – 289 человек, жены умерших инвалидов ВОВ – 4 866 человек, вдовы погибших во время ВОВ – 15 человек и труженики тыла более 100 тыс. человек, другие лица, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ – 8,9 тыс. человек. Следует отметить, что в целом единовременные выплаты производятся в текущем году для 124 242 человек», - сообщил Аукенов.

Он напомнил, что ранее министерство труда и социальной защиты населения рекомендовало акиматам установить минимальный гарантированный порог матпомощи для всех указанных категорий граждан, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«В результате единовременная матпомощь для участников и инвалидов ВОВ в размере порядка 1 млн тенге оказана практически во всех регионах, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним - узникам концлагерей – не менее 50 тыс. тенге, женам умерших, инвалидов ВОВ, вдовам воинов, погибших в период ВОВ и труженики тыла в годы ВОВ – не менее 30 тыс. тенге», - проинформировал вице-министр, отметив, что в семи регионах – Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях, столице и городе Алматы все средства выплачены, а в остальных регионах эта работа завершится в ближайшие дни.

Также, по словам вице-министра, ветеранам будут вручены юбилейные медали «75 лет Победы» и традиционные продуктовые корзины.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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