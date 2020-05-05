Тамара Дуйсенова назначена помощником президента

Руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов» Тамара Дуйсенова сменила Аиду Балаеву на должности помощника президента – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента. Соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев во вторник, сообщает сайт Акорды.

«Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну помощником президента Республики Казахстан – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан», - говорится в тесте распоряжения.

Отметим, что ранее эту должность занимала Аида Балаева, которую накануне глава государства назначил министром информации и общественного развития.

Тамара Дуйсенова - выпускница Ташкентского института народного хозяйства по специальности «Инженер-экономист».

В разные годы занимала должности первого заместителя акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области, заместителя акима Шымкента, заместителя акима ЮКО, вице-министра труда и социальной защиты, ответственного секретаря этого же ведомства. В конце июня 2013 возглавила министерство труда и социальной защиты населения, которое в 2014 году было реформировано в министерство здравоохранения и социального развития, а в начале 2017 года снова в минтруда и социальной защиты. Год спустя ее назначили секретарем партии «Нур Отан», затем он возглавила «Центр развития трудовых ресурсов».