Великобритания вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19

Общее число жертв коронавируса в Великобритании превысило 32 тыс. Как сообщает Русская служба ВВС , такие данные приводит Национальное бюро статистики страны (ONS). Это крупнейший показатель смертности в Европе. Ранее на первом месте по числу смертей находилась Италия.

Данные ONS включают случаи смерти с подозрением на COVID-19 на дому, в домах престарелых и хосписах. Они выпускаются еженедельно и приходят с опозданием по сравнению с ежедневными сводками министерства здравоохранения, которые фиксируют смерти только в больницах. Так, по данным на 24 апреля, в Англии и Уэльсе умерли 29 648 человек, а с учетом летальных исходов в Шотландии и Северной Ирландии - 32 313 человек.

Минздрав же страны вечером в понедельник сообщил, что число умерших от коронавируса достигло 28,7 тыс., а по данным Университета Джонса Хопкинса, скончался 29 501 британец.

Русская служба ВВС отмечает, что несмотря на различные методы расчетов смертности в разных странах, свежая статистика ONS может говорить о том, что реальное число жертв коронавируса может быть еще больше. Как сообщили в Национальном бюро статистики, число летальных исходов за неделю с 17 по 24 апреля на 11539 превышало средний показатель за последние пять лет. Газета Times на основе данных ONS провела моделирование и пришла к выводу, что реальное число смертей от коронавируса в стране превышает 55 тыс.

Великобритания вышла на первое место по смертности от коронавируса в Европе. Ранее лидером была Италия – по данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент здесь 29 315 умерших.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что пик эпидемии пройден, и власти готовятся постепенно ослаблять карантин. Ожидается, что конкретные шаги будут обнародованы на этой неделе.

Всего в мире заразились коронавирусом более 3,6 млн человек, умерли 256,9 тыс., выздоровели почти 1,2 млн человек.