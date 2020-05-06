Пока это авиакомпании невыгодно
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Fly Arystan приостанавливает полеты в Тараз
ФОТО FLYARYSTAN

Авиакомпания Fly Arystan сообщила о приостановке авиасообщений в Тараз из столицы и Алматы.

«Данное решение было принято вследствие сложившейся ситуации, связанной с COVID19, а также планами компании по возобновлению перелетов, экономическая выгода которых будет в приоритете», - пояснили в авиакомпании.

Рейсы из Алматы в Тараз были запущены в мае 2019 года, а из столицы – в октябре прошлого года. По данным авиакомпании, в четвертом квартале 2019 года пассажиропоток международного аэропорта Аулие-Ата вырос на 673%, что стало возможным благодаря доступным ценам казахстанского лоукостера. По мнению авиаперевозчика, Тараз является популярным направлением, так с начала полетов в мае 2019 из/в областной центр Жамбылской области FlyArystan перевез более 143 тыс. пассажиров, средняя загрузка бортов превысила 91%.

«Стоит отметить, что за время операционной деятельности более 75% перевезенных пассажиров купили билеты по стоимости менее 10 тыс. тенге. Тараз является рынком, довольно чувствительным к изменению цен. Часто цена, которую клиент готов заплатить за перелет, не покрывает базовые расходы лоукостера, связанные с выполнением рейса. В частности, речь идет о стоимости услуг аэропорта на более коротких маршрутах, таких как Тараз – Алматы, расходы которых составляют 1/3 операционных затрат», - отметили в компании.

Fly Arystan возобновит полеты в данном направлении в будущем, «если экономические условия, в том числе расходы на обслуживание данных маршрутов, значительно снизятся».

Пассажирам, уже купившим билеты на перелеты на сайте авиакомпании или через контакт-центр лоукостера, деньги будут возвращены автоматически, обращаться в авиакомпанию нет необходимости. Пассажирам, купившим билеты в агентствах (кассы, турфирмы, онлайн-агентства и т.д.) необходимо обращаться по месту приобретения билета.

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