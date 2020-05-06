Лидеры прироста те же – крупнейшие города страны и Мангистауская область
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Население Казахстана приближается к 18,7 млн. человек
Фото Жанары Каримовой

К 1 апреля численность населения Казахстана составила 18 690 тыс. человек, увеличившись с начала года на 0,31%, говорится в информации комитета по статистике министерства национальной экономики страны.

Самые высокие темпы роста населения в столице (+1,03%), Мангистауской области (+0,81%), , Шымкенте (+0,80%) и Алматы (+0,78%).

Население Алматы достигло 1 931 тыс. человек, столицы – 1 148 тыс., Шымкента – 1 046 тыс.

За первый квартал 2020 года рост населения отмечался в 12 из 17 регионов Казахстана. В пяти регионах страны, как и ранее, отмечается спад населения – это Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области.

Впервые за последние несколько лет в Карагандинской области население не снижается, а незначительно растет – по итогам первого квартала его численность увеличилась на 0,01%. До этого регион неизменно демонстрировал убыль населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 0,48% до 10 992 тыс. человек, сельское население выросло на 0,07% - до 7 699 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 58,8%, доля сельского населения - 41,2%.

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