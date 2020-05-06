Генпрокуратура просит не торопиться с выводами о видео
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Глава Верховного суда приостановил полномочия председателя Кербулакского районного суда
Фото с сайта Верховного суда Казахстана

Верховный суд и генеральная прокуратура отреагировали на распространяемое в соцсетях видео, на котором предположительно судья и прокурор, работающие в Алматинской области, проводят время в сауне.

«Распоряжением Председателя Верховного Суда Республики Казахстан Ж. Асанова приостановлены полномочия председателя Кербулакского районного суда Алматинской области Д. Сейтова для проведения служебной проверки», - написал в Facebook пресс-секретарь Верховного суда Айдос Сауакасов.

Между тем генеральная прокуратура попросила казахстанцев не торопиться с выводами до завершения служебного расследования.

«В социальных сетях и СМИ распространяется видео, автор которого говорит, что якобы находится в сауне с судьей и прокурором. По данному факту Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры проводится служебное расследование. До его завершения рекомендуем не делать преждевременных выводов», - говорится в сообщении Генпрокуратуры, распространенном вечером в среду.

На видео, которое широко распространилось в соцсетях и мессенджерах в среду, мужчина рассказывает об отдыхе в бане в Сарыозеке вместе с председателем суда и прокурором из Жаркента, который «специально приехал». Обращаясь к неизвестным людям, для которых, очевидно, записывалось видео, он называет их «опгшники» и призывает не думать, что только они «умеют отдыхать» в Алматы и столице.

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