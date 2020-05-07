Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Лучшие традиции казахстанской армии являются естественным продолжением героизма наших предков, отважно защищавших родную землю, а также беспримерных подвигов участников Великой Отечественной войны. Свою боевую выучку и крепость духа военнослужащие успешно демонстрируют и в наши дни, надежно защищая Независимость Казахстана», - говорится в поздравлении на сайте Акорды.

Токаев отметил, что 7 мая «мы чествуем всех, кто посвятил себя ратному делу и хранит верность присяге». Он поблагодарил всех, «кто находится на боевом посту, несет службу в подразделениях армии и флота, охраняет государственную границу и воздушное пространство Республики Казахстан»

«Особой признательности заслуживает активное участие военнослужащих в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе призванных на специальные сборы. Они показывают пример истинного патриотизма и доблестного служения стране», - добавил президент, пожелав всем военнослужащим «крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в благородном и почетном деле служения Родине».