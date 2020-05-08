В них переселят жителей поселков, пострадавших от прорыва дамбы
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Фонд Булата Утемуратова выделит $6 млн на строительство 150 домов в Махтааральском районе
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Махтааральском районе Туркестанской области на средства Фонда Булата Утемуратова построят 150 новых домов для пострадавших от недавнего наводнения. На это выделено $6 млн.

Дома построят в новом микрорайоне, который будет возведен в Мырзакенте, административном центре района. Сюда будут переселены жители поселков Достык, Жанатурмыс и Женис, чьи дома были разрушены из-за прорыва дамбы в Узбекистане. В новый микрорайон проведут все коммуникации, построят детские сады и школы.

В результате прорыва дамбы в Узбекистане 1 мая затопленными оказались 5 населенных пунктов Мактааральского района, 14 находились в зоне риска, всего было эвакуировано 31,6 тыс. человек.

Вчера сообщили о том, что российский предприниматель узбекского происхождения Алишер Усманов перечислил $5,2 млн. пострадавшим от наводнения в Туркестанской области Казахстана.

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