Фонд Булата Утемуратова выделит $6 млн на строительство 150 домов в Махтааральском районе

В Махтааральском районе Туркестанской области на средства Фонда Булата Утемуратова построят 150 новых домов для пострадавших от недавнего наводнения. На это выделено $6 млн.

Дома построят в новом микрорайоне, который будет возведен в Мырзакенте, административном центре района. Сюда будут переселены жители поселков Достык, Жанатурмыс и Женис, чьи дома были разрушены из-за прорыва дамбы в Узбекистане. В новый микрорайон проведут все коммуникации, построят детские сады и школы.

В результате прорыва дамбы в Узбекистане 1 мая затопленными оказались 5 населенных пунктов Мактааральского района, 14 находились в зоне риска, всего было эвакуировано 31,6 тыс. человек.

Вчера сообщили о том, что российский предприниматель узбекского происхождения Алишер Усманов перечислил $5,2 млн. пострадавшим от наводнения в Туркестанской области Казахстана.