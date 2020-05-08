Казахстан ожидает вторую волну коронавируса осенью

Казахстан ожидает второй пик заболеваемости коронавирусной инфекцией во второй половине осени. Об этом в пятницу в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения заявил директор Национального центра общественного здравоохранения Дамир Кобжасаров.

«Вирус на этом (в конце мая - V) не закончится. Скорее всего, по оценкам и международных специалистов эпидемиологов, по оценкам и наших казахстанских специалистов, циркуляция данного вида коронавируса будет», - сказал Кобжасаров.

Он напомнил, что данный вид инфекции имеет свойство к мутации.

«Мы прогнозируем, что будет второй подъем заболеваемости, где-то во второй половине осени, ближе к холодам в соответствии с сезоном ОРВИ и гриппа. Поэтому не следует расслабляться. Всему населению, помнить, что вирус есть, он не ликвидирован. И не только в нашей стране, он не ликвидирован еще ни в одной стране», - подчеркнул глава центра.

По его словам, есть бессимптомные носители, которые «рано или поздно могут передать данную инфекцию восприимчивому организму, который будет уже болеть реальной инфекцией».

К этому моменту в Казахстане 4 573 случаев коронавируса, 31 человек скончался, 1 582 выздоровели.

