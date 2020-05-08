Зараженных коронавирусом, у которых болезнь проходит бессимптомно, больше не госпитализируют - Минздрав

Больных коронавирусной инфекцией, у которых болезнь проходит бессимптомно, больше не госпитализируют, их отправляют либо на домашний карантин, либо в карантинный стационар, сообщил в пятницу в ходе интервью на телеканале «Хабар24» министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Мы до сегодняшнего дня придерживались тактики такой, что бессимптомных больных госпитализировали и наблюдали их. В первое время мы их даже лечили. Но потом протоколы поменялись с учетом международных рекомендаций», - рассказал Биртанов, отметив, что точного лечения от COVID-19 в мире нет, в этой связи международное сообщество не рекомендует лечить больных, у которых заболевание протекает без симптомов.

«Сейчас мы также тактику меняем. Поскольку основная масса, 50% - это, как правило, военнослужащие, которые непосредственно живут в гарнизонах, в своих казармах и медработники, то они у нас направляются на домашний карантин, если есть соответствующие условия. Либо в карантинные стационары, но не в больницы», - пояснил глава Минздрава.

В Казахстане к этому моменту зарегистрировано 4 794 случая коронавируса, скончался 31 человек, выздоровели 1 582.