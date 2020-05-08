Еврокомиссия рекомендует странам ЕС оставить границы закрытыми до 15 июня

Еврокомиссия рекомендовала государствам, входящим в Шенгенскую зону, поддерживать закрытыми внутренние границы сообщества по меньшей мере до 15 июня в связи с пандемией коронавируса нового вида. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Еврокомиссии, передает ТАСС .

"Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на необязательные путешествия внутри Евросоюза до 15 июня", - говорится в заявлении.

Границы внутри Евросоюза закрыты с середины марта, после ухудшения ситуации с коронавирусом.

При этом часть стран уже заявила о намерении начать открывать границы для поздок своих граждан и туристов.

С середины мая страны Балтии откроют границы друг для друга, писала Новая газета Балтия. Гражданам Литвы, Латвии и Эстонии после посещения одной из стран не нужно будет проводить две недели в самоизоляции.