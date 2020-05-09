В Бразилии стремительно растет число заразившихся коронавирусом

Бразилия быстро становится новой глобальной точкой распространения коронавируса, уступая только США в ежедневных смертях, пишет Bloomberg . В стране число летальных случаев за день превышает ежедневное число смертей в Великобритании.

За последние две недели число инфицированных в Бразилии увеличилось почти втрое и достигло, по данным Университета Джонса Хокинса, 146 894 человек, умерли 10 017 человека. Однако эти цифры, вероятно, выше, так как из-за отсутствие тестирования многие случаи и смерти не входят в официальную статистику.

Обострение кризиса в области здравоохранения после месяца с лишним неэффективно введенных в действие карантинных и административных запретов привело к тому, что губернаторы и мэры усилили ограничения, пытаясь остановить распространение болезни. Сан-Паулу, на долю которого приходится около трети ВВП Бразилии и который наиболее сильно пострадал от пандемии, продлил карантин до 31 мая. Города в северных и северо-восточных регионах страны, где система здравоохранения была перегружена еще до пандемии, ввели еще более жесткие ограничения.

Между тем приблизительно 25% населения находится в бедности, многие не могут позволить себе не работать и живут в тесных кварталах, которые делают социальное дистанцирование почти невозможным. Промышленное производство в марте упало на 9%, а апрельское производство автомобилей было самым низким с 1957 года. По прогнозам, ВВП сократится на 7% в этом году.

Bloomberg напоминает, что президент Жаир Болсонару часто игнорировал социальную изоляцию, называя вирус «просто гриппом» и предупреждая о последствиях экономического кризиса, если люди не вернутся к работе. Несколько регионов уже сделали это: промышленно развитый штат Санта-Катарина и богатый урожаем Мату-Гросу-ду-Сул открывают торговые центры, спортивные залы и церкви.