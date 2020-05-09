Еще 24 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане

Вечером в субботу в Казахстане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, сообщил республиканский оперативный штаб.

По его данным, в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 6 новых случаев, в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях - по 5, в Шымкенте - 3, в Карагандинской и Туркестанской областях - по 2, в столице - 1.

Так, в Восточно-Казахстанской области все новые случаи коронавируса выявлены у близких контактных ранее заболевших в Семее: заражены трое мужчин 25, 42 и 52 лет, а также дети 9 и 10 лет, сообщил оперштаб. К этому моменту в регионе официально подтверждено 48 случаев коронавируса, 1 человек скончался, 12 выздоровели.

В Туркестанской области коронавируса подтвержден у 28-летнего жителя Сарыагашского района, а также у 33-летнего жителя Шымкента - при пересечении им таможенного пункта в регионе. Всего в Туркестанской области зарегистрировано 174 случая COVID-19, 1 человек скончался, 66 выздоровели.

В Карагандинской области заболевшие - жители Темиртау, мужчины 29 и 59 лет. Они находились в карантинном стационаре, сообщил оперштаб. В целом в регионе выявлено 188 случаев коронавируса, 3 человека скончались, 92 поправились.

Оперштаб пока не представил подробной информации о других новых случаях COVID-19.

В целом с начала эпидемии в Казахстане официально подтверждено 4 946 случаев коронавируса, скончался 31 человек, выздоровели 1 740.