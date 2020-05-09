Почти равное число новых зараженных коронавирусом и выздоровевших от него зафиксировано за день в Казахстане

Вечером в субботу в Казахстане выявлено еще 29 случаев коронавируса: 14 - в столице, 13 - в Западно-Казахстанской области, по одному - в Алматы и Карагандинской области, сообщил республиканский оперативный штаб.

В целом за день в стране подтвержден 141 новый случай коронавируса. Одновременно из больниц выписано 135 человек.

Прирост в субботу существенно замедлился по сравнению с предыдущим днем, составив чуть более 3% (накануне прирост превысил 5%). Больше всего новых случаев выявлено в столице - 56, в Алматы и Атырауской области подтверждено по 23 случая, в Западно-Казахстанской области - 19.

Новые заболевшие в субботу выявлены в 9 регионах из 17.

В течение последних двух недель Минздрав заявляет о стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 4 975 случаев коронавируса, скончался 31 человек, выздоровели 1 766.