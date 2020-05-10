Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 5 тысяч

Утром в воскресенье в Казахстане зарегистрирован 61 новый случай коронавируса, а их общее количество достигло 5 036, сообщил республиканский оперативный штаб.

Так, в столице подтвержден 31 новый случай, в Алматы - 11, в Мангистауской области - 7, в Акмолинской и Кызылординской областях - по 3, в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях - по 2, в Атыраукой и Жамбылской областях - по одному.

Оперштаб пока не сообщил подробных сведений о новых заболевших.

О первых случаях заражения коронавирусом Казахстан сообщил 13 марта. В минувшие две недели Минздрав заявляет о стабилизации эпидемиологической ситуации в республике, объясняя сохраняющийся прирост в 3-4% масштабами тестирования. К этому моменту, по данным Национального центра общественного здравоохранения, в республике проведено свыше 398 тысяч тестов на COVID-19.

Прогноз о числе заражений Минздрав регулярно корректировал, сначала ожидая 3,5 тыс. до конца мая, потом - 4 тысяч. В последнем прогнозе главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова ожидала, что до конца мая в стране будет подтверждено 5,3 тыс. случаев коронавируса.