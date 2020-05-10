В России число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч

В России число случаев заражения коронавирусом с начала
эпидемии достигло уже 209 688. Как сообщает московский оперативный штаб,
только за последние сутки в стране выявлено 11 012 новых случаев коронавируса 83
регионах.
За последние сутки в стране скончались 88 человек, выздоровели 2 390.
Больше всего заразились коронавиурсом в Москве – 5 551, в Московской области – 1 133 и в Санкт-Петербурге – 414.
За весь период зафиксировано 1 915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.
Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в стране выявляют не менее 10 тыс. новых случаев заражения. Власти объясняют это увеличением количества проводимых тестов.