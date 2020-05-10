Алматы прошел пик заболеваемости коронавирусом – Бекшин

8 мая было выявлено 108 новых случаев за счет «активного скрининга». Это все люди из числа контактных, которые находились в изоляции. Бекшин подчеркнул, что если бы они находились на работе, это привело бы к заносу и распространению вируса в коллективах и регистрации новых случаев заражения.

«92% больных были выявлены из числа близких контактных, то есть мы уже ведем наблюдение из числа контактных. Это очень хороший показатель. 7% больных были выявлены при прохождении скрининга, 1% – при обращении за медицинской помощью перед плановой госпитализацией», - цитирует его пресс-служба акимата города.

По его словам, внедрение скрининга по группам риска позволило находить скрытые очаги инфекции.

В целом главный санврач объясни эти цифры тем, что «в городе применили тактику активного профилактического выявления»: для безопасного выхода из карантина в Алматы проводится массовое тестирование в целях активного выявления даже скрытых очагов инфекции, все контактные были изолированы, и сегодня выявляются случаи заражения среди данной категории лиц, то есть на них цепочка дальнейшего распространения была прервана, утверждает Бекшин.

«Еще один хороший показатель – ежедневный прирост сократился с 27% до 5%. Это говорит о том, что есть стабилизация. Если заболеваемость началась еще 13 марта, то мы уже прошли пик заболеваемости по Алматы. Стало меньше выявляться домашних очагов и больных среди жителей», - добавил главный санврач города.

В целом на сегодня в Алматы уже провели около 85 тыс. тестирований на коронавирус, из них 61 тыс. методом ПЦР, 24 тыс. – экспресс-тестами.

«Изоляция и работа с контактными лицами привела к тому, что мы выявляем больных из числа изолированных лиц, которые были определены как близкий контакт заболевшего. Тем самым предотвратили его взаимодействие и общение с внешним миром. Мы и в дальнейшем будем применять эту тактику», - заключил он, отметив, что «своевременное проведение профилактического обследования контактных лиц из числа близкого контакта позволяет активно выявлять заболевание на начальной стадии».

Вместе с тем по информации руководителя управления общественного здоровья города Тлеухана Абилдаева, у 75% пациентов COVID-19 выявлен на начальной стадии, болезнь протекает в легкой форме, и только 2% находятся в тяжелом состоянии, учитывая, что их состояние отягощено сопутствующими заболеваниями. У остальных же состояние средней степени тяжести.

«На аппарате ИВЛ в настоящее время в Алматы больных нет, как и крайне тяжелых. Смертность в мегаполисе в настоящий момент составляет 0,58%. Для сравнения: в других странах это число колеблется от 2-5%», - сказал Абилдаев.

В Алматы зарегистрировано 1578 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении находятся 1178 человек, с выздоровлением выписан 391 человек.