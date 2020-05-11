10 человек погибли в результате пожара в хосписе в Подмосковье

В ночь на понедельник в хосписе-пансионате в Красногорске, который находится в Подмосковье, произошел пожар, погибли 10 человек, пишет РБК .

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в полночь. Через 25 минут пожар был локализован на площади 15 кв. м, в 01:09 – потушен. В момент начала пожара в здании находились 37 человек, из них 20 вышли самостоятельно, погибли 10 человек.

По информации агентства ТАСС, госпитализированы 9 человек, шестеро из них находятся в реанимации.

Прокуратура начала проверку, на место происшествия прибыли следователи и криминалисты, которые установят точное число погибших и пострадавших, а также причины возникновения пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом», где проживали пожилые люди. Однако хоспис не имел документов и не был зарегистрирован по фактическому адресу местонахождения – по документам там обычный жилой дом. По предварительным версиям, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем или из-за неисправности водонагревателя.

