Призывников в Казахстане будут отправлять на 14-дневный карантин в воинских частях

Несмотря на то, что призывники для прохождения воинской службы, обязаны будут пройти тест на коронавирусную инфекцию, после прибытия в воинские части им придется еще пройти 14-дневный карантин. Такое решение принято главным государственным санитарным врачом Казахстана Айжан Есмагамбетовой.

«Министерству обороны, министерству внутренних дел, службе государственной охраны, пограничной службе комитета национальной безопасности обеспечить по прибытию в воинские части изоляцию на 14 суток молодого пополнения их разобщение по регионам призыва», - говорится в тексте постановления, опубликованном в понедельник.

Здесь также отмечается, что эти госорганы отвечают за подготовку мест для размещения молодого пополнения, организацию их пребывания в местах общего пользования и питания по графику.

Кроме того, все призывники должны при прибытии в воинские части пройти обязательное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР-теста.