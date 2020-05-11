Токаев предложил ввести в Казахстане прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога

В Казахстане введут прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога, который будет зависеть от размера заработной платы. Такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев за заключительном заседании госкомиссии по обеспечению режима ЧП в понедельник.

«Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода. Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет», - заявил Токаев.

В настоящее время индивидуальный подоходный налог составляет 10% от суммы зарплаты, оставшейся после уплаты обязательных пенсионных взносов.

По его словам, основная цель властей - вывести из «тени» наиболее «массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат». Таким образом, считает глава государства, если ставка по ним сократится, будет «меньше стимулов платить в конверте».

По мнению президента, в условиях снижения доходов населения также важно продолжить мониторинг состояния рынка потребительского кредитования, чтобы не допустить рост долговой нагрузки граждан.

«Агентство по регулированию финансового рынка должно рассмотреть возможность реабилитации заемщиков, имеющих проблемные займы. Следует также пересмотреть подходы к расчету ставки вознаграждения по займам в зависимости от типа заемщика и типа продукта. Для защиты интересов граждан будет усилен контроль за небанковскими кредитными организациями, а со следующего года вводится лицензирование микрофинансовой деятельности», - подчеркнул Токаев.

Затронул президент и социальную выплату. Он сообщил, что более 40% граждан, получивших 42 500 тенге – это люди, впервые оплатившие единый совокупный платеж.

«Это именно те граждане, которым нужна реальная государственная помощь. Их необходимо максимально вовлекать в экономику. Нельзя допустить, чтобы эти люди опять ушли «в тень», остались один на один со своими проблемами. Ведь на государственную поддержку, социальную защиту при наступлении неблагоприятных условий, достойную пенсию в будущем может рассчитывать прежде всего тот, кто работает официально, платит налоги», - отметил президент, добавили, что именно такие граждане наряду с временно безработными должны стать предметом пристального внимания правительства и акимов.

Глава государства добавил, что в рамках рыночной экономики временно потерять работу может каждый, в связи с чем правительству следует «максимально упростить регистрацию на бирже труда, сократить процедуры, время получения статуса безработного и соответствующего пособия».