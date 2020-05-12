31,3 млн тонн нефти добыл Казахстан за четыре месяца

По итогам января-апреля добыча нефти в Казахстане составила 31,3 млн тонн, нефтепереработка составила 5,2 млн тонн или снизилась по сравнению с аналогичным периодом на 3,7%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Нурлан Ногаев.

«По итогам января-апреля 2020 года объем добычи нефти и конденсата составил 31,3 млн тонн, что составляет 2,6% к плану или 6% роста к соответствующему периоду 2019 года», - сказал Ногаев.

В том числе, по его словам, на Тенгизе добыча выросла на 4,1%, на Кашагане – на 11,5%, а уровень добычи на Карачаганаке остался тот же.

«Нефтепереработка составила 5,2 млн. тонн – это 96,3% от плана. Это связано с остановкой в апреле на плановый ремонт Павлодарского нефтеперерабатывающего завода», - уточнил министр.

Что касается экспорта нефти, он составил 25,3 млн тонн или 115% от плана.