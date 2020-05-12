Россия вышла на второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом

В России зафиксировано уже 232 243 случая заражения COVID-19. Только за последние сутки выявлено 10 899 новых случаев. Таким образом, за сутки страна вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом, пишет Meduza .

Отметим, что буквально вчера Россия вышла на третье место по заболеваемости коронавирусом, обойдя Италию и Великобританию.

Всего с начала эпидемии в России умерли 2 116 человек, в том числе 107 человек за прошедшие сутки, выздоровели 43 512 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже 5,8 млн тестов на коронавирус.

Первое место в мире по заболеваемости COVID-19 занимают США – там заразились свыше 1,34 млн человек. На втором месте была Испания, где более 227,4 тыс. заболевших. В пятерку стран с наибольшим числом случаев COVID-19 входят также Великобритания и Италия.