Казахстанцы могут заменить документы с истекшим в период ЧП сроком действия до 10 июля – МВД

Документы с истекшим в период ЧП сроком действия будут признаваться до 10 июля, казахстанцы смогут их заменить в течение двух месяцев, сообщает министерство внутренних дел.

«С введением в стране режима чрезвычайного положения работа ЦОНов с 26 марта была приостановлена, и не оказывался ряд государственных услуг, в частности, по переоформлению документов, удостоверяющих личность. Введение чрезвычайного положения признается форс-мажорным обстоятельством, поэтому правительством Республики Казахстан принято постановление о признании действительными некоторых документов граждан», - проинформировали в МВД.

Будут признаны действительными документы, удостоверяющие личность; водительские удостоверения, в том числе временные, свидетельства о прохождении обязательного технического осмотра; разрешения на приобретение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия и патронов к нему; разрешения на въезд и выезд (визы), разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, разрешения трудовому иммигранту и работодателю на привлечение иностранной рабочей силы, свидетельства лица, ищущего убежище.

«Вышеуказанные документы, сроки действия которых истекли в период чрезвычайного положения, признаются действительными в течение шестидесяти календарных дней со дня его отмены, то есть до 10 июля текущего года. Замена просроченных документов будет осуществляться до 10 июля текущего года без штрафных санкций», - подчеркнули в министерстве.

Здесь также уточнили, что для казахстанцев, достигших в период действия режима ЧП и в течение 60 календарных дней со дня его прекращения 16-летнего возраста и не получивших документ, удостоверяющий личность, основным документом, удостоверяющим их личность, на указанный период является свидетельство о рождении или паспорт гражданина Республики Казахстан.

