Суд оставил под арестом бывшего президента Армении

Суд решил не изменять меру пресечения экс-президента Армении Роберта Кочаряна на основании ходатайства адвокатов. Об освобождении Кочаряна просили также бывшие премьер-министры Армении и Нагорного Карабаха, передает JAMnews .

В июле 2018 года Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. В основу обвинений лег разгон демонстрации несогласных с результатами президентских выборов в марте 2008 года. Тогда в Ереване было применено боевое оружие, погибли 10 человек. После «бархатной» революции весной 2018 года новое правительство Армении возобновило расследование по тем событиям, и одним из первых обвиняемых стал Роберт Кочарян.

В первый раз он был арестован по этому делу 28 июля 2018 года. Адвокаты экс-президента неоднократно пытались убедить суд изменить меру пресечения бывшего президента. Дважды им это удавалось. В последний раз Кочарян был арестован 25 июня 2019 года.

Сам Роберт Кочарян на оглашении решения суда не присутствовал из-за операции, которую ему провели 12 мая.