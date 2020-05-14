Определены виды и пределы ответственности за причинение ядерного ущерба
  • 146
Токаев подписал поправки по вопросам ответственности в сфере использования атомной энергии
ФОТО SEOGAN.RU

Главой государства подписан закон «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии», сообщает Акорда.

Как сообщалось, законом вводится гражданско-правовая ответственность за ядерный ущерб и обязательное наличие у операторов ядерных установок финансового обеспечения за такой ущерб. Документ предусматривает использование дифференцированных пределов ответственности операторов ядерных установок за причинение ядерного ущерба, исходя из категорий радиационной опасности ядерных установок. В частности, предлагается ввести виды и пределы ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба: для операторов ядерных установок первой категории радиационной опасности (АЭС) в размере 150 млн специальных прав заимствований. Стоит отметить, что по состоянию на 28 февраля этого года один СПЗ эквивалентен $1,373. Для операторов ядерных установок второй и третьей категории радиационной опасности установлено 5 млн СПЗ, за исключением ядерных установок, находящихся в ведении уполномоченного органа.

Документом предусмотрено участие государства в возмещении ущерба в случае, если сумма возмещения ядерного ущерба, превышает предельную сумму ответственности, которую несет оператор ядерной установки. Устанавливается срок исковой давности в 30 лет по требованиям, связанным с возмещением ядерного ущерба, причиненного жизни и здоровью физических лиц.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Снятие карантина в Казахстане будет компенсироваться новыми мерами
Новости
В Казахстане завершилось действие режима ЧП
Новости
В Алматы пока не будут снимать карантин
Новости
После снятия режима ЧП карантин в столице останется – акимат
Новости
Токаев озвучит на заседании госкомиссии дальнейшие действия после снятия режима ЧП
Новости
Казахстан ожидает вторую волну коронавируса осенью