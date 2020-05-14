Токаев подписал поправки по вопросам ответственности в сфере использования атомной энергии

Как сообщалось, законом вводится гражданско-правовая ответственность за ядерный ущерб и обязательное наличие у операторов ядерных установок финансового обеспечения за такой ущерб. Документ предусматривает использование дифференцированных пределов ответственности операторов ядерных установок за причинение ядерного ущерба, исходя из категорий радиационной опасности ядерных установок. В частности, предлагается ввести виды и пределы ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба: для операторов ядерных установок первой категории радиационной опасности (АЭС) в размере 150 млн специальных прав заимствований. Стоит отметить, что по состоянию на 28 февраля этого года один СПЗ эквивалентен $1,373. Для операторов ядерных установок второй и третьей категории радиационной опасности установлено 5 млн СПЗ, за исключением ядерных установок, находящихся в ведении уполномоченного органа.

Документом предусмотрено участие государства в возмещении ущерба в случае, если сумма возмещения ядерного ущерба, превышает предельную сумму ответственности, которую несет оператор ядерной установки. Устанавливается срок исковой давности в 30 лет по требованиям, связанным с возмещением ядерного ущерба, причиненного жизни и здоровью физических лиц.