В этом году Германия недосчитается около 100 млрд евро налогов

Как следует из прогноза министерством финансов страны, впервые с 2009 года налоговые поступления в 2020 году сократятся на 81,5 млрд евро, или почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Государственный бюджет, федеральные земли и коммуны вместе недосчитаются 98,6 млрд евро, из них 44 млрд евро недополучит федеральный бюджет, 35 млрд евро – земельные и 15,6 млрд евро – коммунальные бюджеты, а еще 4 млрд евро уйдет Европейскому Союзу. По оценкам финансистов, до 2024 года Германия получит почти на 315,9 млрд евро меньше, чем ожидалось по прогнозам в ноябре 2019 года.

Федеральное правительство считает, что этот кризис обернется самой тяжелой рецессией в послевоенной истории Германии, ВВП сократится на 6,3% из-за того, что уменьшатся поступления от налогов на продажи и прибыль, а также от подоходного налога. Кроме того, по оценкам Минфина, только в 2020 году стоимость пакетов помощи, которые государство оказывает бизнесу и гражданам, составит 453,4 млрд евро. Но уже сейчас ясно, что запланированных в бюджете долгов на сумму в 156 млрд евро окажется недостаточно, чтобы справиться с последствиями кризиса.