Умершая от COVID-19 в столице несколько дней лечилась дома – Кисикова

Двое умерших от коронавирусной инфекции в столице несколько дней находились дома, женщина занималась самолечением, а мужчина находился на карантине, сообщила в пятницу в ходе брифинга в акимате руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова.

«К сожалению,13 мая было зарегистрировано два летальных случая. Женщина 1958 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Оба жители города Нур-Султан. Пациентка 1958 года рождения на протяжении порядка десяти дней была дома, занималась самолечением. Ее состояние ухудшилось 31 марта. Пациентку лечили согласно протоколу. Несмотря на реанимационные мероприятия, она скончалась. По второму случаю: гражданин Казахстана 1977 года рождения. В семье был родственник с коронавирусом, он был с ним в близком контакте. Четыре дня был на домашнем карантине. «Скорая» доставила его 17 апреля в инфекционную больницу. Так как состояние ухудшилось, 22 апреля его перевели в реанимацию. Больной последние два года страдал другими заболеваниями», - сказала Кисикова.

В целом, по ее информации, на 15 мая в столице зарегистрировано 1 173 случая коронавирусной инфецции, 588 или 44% пациентов выписаны с выздоровлением.

«По тяжести состояния 4% составляют пациенты тяжелой степени, 17% - средней, и 79% - легкой. На текущую дату в стационарах находятся 1 423 пациента. От коронавирусной инфекции получает лечение 661 пациент», - уточнила глава управления общественного здравоохранения, отметив, что также у четверых человек состояние стабильно тяжелое, один находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Между тем агентству Sputnik Казахстан в управлении сообщили, что умершая от коронавирусной инфекции была врачом и работала в частной медицинской организации.