Таджикистан обошел Кыргызстан по числу зараженных коронавирусом

Таджикистан в пятницу зарегистрировал еще 211 случаев коронавируса, а общее их число выросло до 1 118, сообщил Минздрав республики.

По числу заболевших Таджикистан обошел Кыргызстан, где к пятнице официально подтверждено 1 111 случаев коронавируса.

К пятнице в Таджикистане зарегистрировано еще 4 смертельных случая от COVID-19, а их общее число достигло 33. По этому показателю Таджикистан практически догнал Казахстан, где официально подтверждено 34 летальных случая от последствий коронавируса, а заболевших почти 5,7 тысяч.

В Таджикистане в последние месяцы резко выросло число больных пневмонией и смертей от нее, однако власти на протяжении месяцев не признавали, что в стране есть зараженные коронавирусом. О первых заболевших Минздрав сообщил 30 апреля, накануне визита экспертов Всемирной организации здравоохранения.

При этом и ВОЗ и другие международные структуры, включая Всемирный банк, на протяжении нескольких последних недель выделяли Таджикистану средства для борьбы с COVID-19. Страна также получала гумантарную помощь от разных государств, включая Казахстан.

Многие активисты и обычные граждане не верят официальным данным о числе заболевших коронавирусом и умерших от него. В стране был создан неофициальный список с именами тех, кто мог умереть от последствий вируса, в нем к минувшей среде было больше 170 фамилий, писало радио Озоди.