Блогера из Петропавловска Азамата Байкенова приговорили к году ограничения свободы

Блогер из Петропавловска Азамат Байкенов, обвинявшийся по части 2 статьи 405 (Участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма - V) приговорен местным судом к году ограничения свободы и к выплате 10 МРП в фонд компенсации жертв преступлений.

«15 мая 2020 года я как участник Коалиции по вопросам безопасности правозащитников и активистов, был на уголовном процессе по обвинению Азамата Байкенова по статье 405 ч. 2 УК РК. Приговор был озвучен в 18 часов 05 минут. Суд приговорил к 1 году ограничения свободы, дополнительно уплатить 10 МРП в фонд компенсации жертвам преступлений», - написал на своей странице в Facebook правозащитник Сергей Измайлов.

В начале марта, в ходе пресс-конференции Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ), сообщалось, что Байкенова подозревают в экстремизме из-за его якобы участия в движении «Демократический выбор Казахстана», которое решением столичного суда было объявлено «экстремистским». Тогда же Байкенов сообщил, что у него изъяли телефон. «Хотя у меня нет переписки, где есть даже слово «ДВК», еще что-то. Там было обсуждение с некоторыми активистами, того же движения «Коше партиясы», было общение о том, как увеличить число гражданских активистов. Именно гражданских – тех, кто активен, высказывает свое мнение, выходит на пикеты и так далее. Вот этот вопрос обсуждался. В экспертизе указано, что якобы эта переписка по увеличению численности экстремистской организации», - говорил Байкенов на пресс-конференции в Алматы.

Через несколько дней после пресс-конференции супруга Байкенова Алмагуль Мамекова сообщила Vласти, что блогера задержали в районе торгового центра «Мега», пока они гуляли по городу.

«Грубо задержали двое мужчин в гражданской одежде. Они показали ему «корочку», скрутили и увезли», - сказала Мамекова.

Позже Байкенова повезли в Петропавловск.

Азамат Байкенов – блогер из Петропавловска, снимающий видео и пишущий посты на политические темы. Комментируя обвинения в свой адрес в КМБПЧ, он в частности заявил, что «если кому-то надо закрыть рот в этой стране, то его связывают с ДВК».

По словам Байкенова, которые он озвучил 10 марта на пресс-конференции в КМБПЧ, политикой он начал интересоваться после расстрела забастовки рабочих-нефтяников в Жанаозене: «У меня открылись глаза, - сказал он на пресс-конференции, - я понял, в какой стране мы живем». С 2018 года, по его словам, к нему время от времени начали наведываться на «профилактические беседы» двое – прокурор и человек, «который не представлялся». Также Байкенов заявил, что получал угрозы.

«Пытаются задавить в правовом поле и морально. Не обращайте внимания, когда травят морально, всегда держитесь. Это их тактика. Они показывают лицо режима, в котором мы живем», - добавил блогер.

Международная правозащитная организация Human Right Watch (HRW) в своем докладе по итогам 2019 года отметила, что «после запрета в 2018 г. движения «Демократический выбор Казахстана» власти усилили преследования его реальных или предполагаемых сторонников».

«По состоянию на март по меньшей мере девять человек были осуждены за участие в запрещенной организации, при этом некоторым вменялись всего лишь репосты материалов ДВК. В ноябре в Алматы три женщины, с июля находившиеся под стражей после майского митинга ДВК, были приговорены к году ограничения свободы каждая», - говорилось в докладе HRW.

В прошлогодней резолюции Европарламент призывал власти Казахстана положить конец любым формам преследования, запугивания, давления и инициирования политически мотивированных разбирательств в отношении представителей гражданского общества, журналистов и блогеров.