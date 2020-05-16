Италия планирует открыть границы с 3 июня

Правительство Италии намерено с 3 июня снять запрет на поездки между регионами и открыть границы на въезд и выезд, сообщает ТАСС .

С 3 июня поездки между регионами Италии могут быть запрещены лишь в случае наличия высокого риска заражения коронавирусом в этих районах. Эти же правила будут применяться и к гражданам, планирующим въехать в Италию или выехать из нее. Передвижения между Ватиканом или Сан-Марино и соседними территориями будут разрешены.

Кроме того, с 18 мая граждане смогут передвигаться в пределах одного региона, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации местные власти могут возобновить действие ограничительных мер.

По данным итальянских СМИ, правительство страны подготовило новый документ, согласно которому с 18 мая разрешается возобновление всей коммерческой деятельности при соблюдении строгих правил безопасности. Это бары и рестораны, парикмахерскиеи магазины розничной торговли. Но принимать решение и вносить коррективы будут главы региональных администраций, исходя из эпидситуации в той или иной области. Среди обязательных условий – соблюдение дистанции не менее 1-2 метров, ношение защитных масок и перчаток в закрытых помещениях.

Всего в Италии зарегистрировано свыше 223,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более половины иди свыше 120,2 тыс. человек выздоровели, умерли более 31,6 тыс.