Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам чрезвычайного положения

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам чрезвычайного положения», сообщает Акорда.

Как сообщалось, целью поправок является возможность принятия оперативных мер в период чрезвычайного положения для обеспечения социально-экономической стабильности. В частности, определяется механизм функционирования государственного управления в период ЧС, для этого вносятся поправки в законы «О чрезвычайном положении» и «О правовых актах».

Закон «О чрезвычайном положении» дополнен особенностями действия 14 сфер законодательства в период чрезвычайного положения – это налоговое, бюджетное, таможенное, банковское, трудовое, антимонопольное законодательство, законодательство о здоровье, государственных закупках, о валютном регулировании, в сфере социальной защиты, государственного имущества, государственного контроля и надзора, а также реализации международных обязательств страны. Правовые акты, принятые в период чрезвычайного положения, в целом будут действовать до окончания срока его действия. Исключение составят акты, в которых будет установлен иной срок их действия.

В закон «О правовых актах» внесена попрвка, согласно которой действие нормативного правового акта или отдельных его норм может быть приостановлено в случае и порядке, установленном законом «О чрезвычайном положении».

В целом указанные поправки направлены на обеспечение социально-экономической стабильности в период чрезвычайного положения».

Закон позволит обеспечить оперативное вмешательство президента в общественные отношения в условиях чрезвычайного положения, требующего неотлагательных действий, направленных на сохранение стабильности и обеспечение национальной, в том числе экономической безопасности государства.