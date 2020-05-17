Власти Туркестанской области обещают восстановить дома, пострадавшие от подтоплений в Толебийском районе

«В целом на сегодня в ликвидации последствий ЧС задействовано 293 человек, 27 мотопомп и 38 единиц техники. Также ведутся работы по определению стоимости ущерба. В настоящее время выявлено более 30 домов, пострадавших от стихии и которые будут восстановлены. Кроме того, из-за проливных дождей были смыты 4 моста в селе Верхний Каскасу. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на строительство 4-х мостов стоимостью 82,8 млн тенге», - сообщили в акимате.

В Толебийском районе в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и поднятия уровня воды в реках 13 мая, подтопленными оказались подворья 250 жилых домов в шести населенных пунктах, в том числе 76 домов. В районе на местном уровне была объявлена чрезвычайная ситуация и создан оперативный штаб. Для устранения последствий стихии подтопленные территории разделили на 4 сектора. Ответственность за каждый сектор несут акимы Казыгуртского, Ордабасинского, Сайрамского и Толебийского районов.