В Мактааральском районе не осталось подтопленных домов – КЧС

В Мактааральском районе вода откачана из всех подтопленных домов, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД.

«Принятыми мерами спасателей, местных исполнительных органов в населенных пунктах Нурлыжол, Фердоуси, Оргебас, Достык и Женис из подтопленных 1030 жилых домов вода полностью откачана. На сегодняшний день подтопленных домов нет. Ведутся работы по откачке воды с 222 дворовых и садовых участков», - сообщили в ведомстве.

Также уменьшилась площадь затопленной территории на 2800 га и составляет 4200 га. В селах Оргебас и Фердоуси открыты внутренние автодороги для передвижения автотранспорта.

В целом, по информации КЧС, откачано более 6,2 млн кубометров воды, возведены временные дамбы общей протяженностью 22 км, уложено свыше 87 тыс. мешков и для отвода воды установлены 3 коллектора. Однако силы и средства МВД, Минобороны, акиматов и МЧС Узбекистана продолжают работу в круглосуточном режиме.

Напомним, что район оказался затопленным в результате прорыва дамбы в Узбекистане 1 мая.