Число выздоровевших от коронавируса казахстанцев превысило 3 тысячи

К этому моменту из больниц выписаны еще 76 человек, из них 25 – в Алматы, 18 – в Западно-Казахстанской области, 7 – в Атырауской области, 6 – в Актюбинской, по 5 – в Костанайской и Павлодарской областях, 4 – в столице, по 3 – в Шымкенте и Мангистауской области.

В целом в Алматы уже выздоровели 743 человека, в столице – 582, в Кызылординской области – 200, в Шымкенте – 183, в Атырауской области – 160, в Западно-Казахстанской области – 155, в Актюбинской области – 147, в Карагандинской области – 146, в Туркестанской области – 130, в Алматинской области – 126, в Павлодарской области – 124, в Жамбылской области – 123, в Акмолинской области – 96, в Костанайской области – 45, в Мангистауской – 43, в Северо-Казахстанской – 29 и в Восточно-Казахстанской области – 24.

Всего с начала эпидемии подтверждено 6 157 случаев заражения в стране.