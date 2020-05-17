На предприятии «Казахмыса» произошла вспышка коронавирусной инфекции

На одном из предприятий компании «Казахмыс» произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией. На руднике «Нурказган» зарегистрировано 15 случаев, сообщил в воскресенье в ходе брифинга главный санитарный врач Карагандинской области Канат Аскаров. Кроме того, он сообщил, несмотря на послабления карантина в регионе в целом, ужесточаются меры в городе Темиртау и поселке Ботакара Бухар-Жырауского района.

«В поселке Ботакара зарегистрировано 10 случаев, среди них есть контактные – 205 случаев, из них близкие по контакту – 77 человек, потенциальных – 128. Кроме того, зарегистрирована групповая заболеваемость коронавирусной инфекцией среди работников АО «Корпорация «Казахмыс – Нурказган». По состоянию на 17 мая на данном предприятии зарегистрировано 15 случаев. Первый случай был зарегистрирован 6 мая», - сообщил Аскаров.

Учитывая нестабильную эпидситуацию по COVID-19, подчеркнул он, вынесено постановление об усилении карантинных мер на территории поселка Ботакара. В частности, жителям необходимо соблюдать все правила санитарных норм, запрещено перемещение без крайней необходимости, будет определен и установлен периметр карантинной зоны поселка, пункты выезда и въезда из нее и установлены блокпосты. Вместе с тем запрещено передвижение всех видов личного автотранспорта внутри поселка, за исключением правоохранительных органов, социальных служб, медицинских и государственных организаций, приостановлено движение общественного транспорта.

В целом, сообщил он, с 20 марта по 17 мая в Карагандинской области зарегистрировано 245 случаев коронавирусной инфекцией, 3 из них – летальные, выписано с выздоровлением 146 человек.

«Показатель заболеваемости составил на сегодня 17,4 на 100 тыс. населения. Прирост при республиканском показателе 33,1%. Ежедневный прирост заболеваемости по области составил 5,4%, при республиканском он составляет 2,8%, по городу Темиртау – 2%, по Бухар-Жыраускому району – 66%», - проинформировал Аскаров.