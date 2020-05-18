Столичный акимат предупредил о приостановке работы автобусов за несоблюдение санитарных норм

В столице при несоблюдении санитарных норм могут приостановить движение общественного транспорта, предупредили в городском акимате.

«Пассажиры обязаны носить медицинские маски и придерживаться жёстких санитарных норм - входить в общественный транспорт без медицинских масок запрещено. Так как риски распространения COVID-19 еще сохраняются, необходимо придерживаться строгих санитарных норм», - подчеркнули в акимате.

Указывается, что сотрудники транспортного контроля ежедневно проводят рейды и проверяют на соблюдение санитарных норм как водителей, так и пассажиров.

Напомним, ранее автобусный парк №1 был закрыт на карантин в связи с тем, что у водителя обнаружили коронавирус.

Общественный транспорт столицы возобновил работу с 12 мая. Автобусы курсируют с 06:00 до 22:00 часов. Пригородные маршруты будут запущены на втором этапе, об этом будет сообщено дополнительно. Все автобусы, как и ранее, проходят дезинфекцию, водители автобусов носят маски, перчатки и пользуются антисептиками. Оплачивать за проезд необходимо только безналичным расчетом: транспортной картой, через SMS, QR-код и мобильные приложения.

В акимате также сообщили, что за нарушение санитарных норм закрыты ряд объектов: стройкомпании, непродовольственные магазины, рестораны, кафе, которые работали на вынос. Ранее по аналогичным причинам были закрыты 15 объектов.

«Мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе проводятся рейды по контролю за соблюдением на объектах саннорм, чья деятельность разрешена. Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарно-эпидемиологических норм. Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса», - подчеркнули в акимате.