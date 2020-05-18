СД сосредоточится на эффективном восстановлении деятельности банка
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В Tengri Bank полностью сменился состав совета директоров
ФОТО С САЙТА АССОЦИАЦИИ ФИНАНСИСТОВ КАЗАХСТАНА

15 мая в Алматы состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Tengri Bank», по итогам которого избран новый состав совета директоров, сообщает пресс-служба банка в понедельник.

По информации пресс-службы, членами СД стали Паван Сингх, являющийся председателем правления банка, Чанд Дебадатта, Шривастава Арун – независимый директор, Евгений Сейпульник – независимый директор, Улан Байжанов.

Прекращены полномочия Тимура Куанышева, Ержана Шайкенова, Бауржана Нугыманова, Субхаш Калия в качестве членов совета директоров.

Паван Сингх поблагодарил членов прежнего состава СД «за тот неоценимый вклад, который они внесли в руководство деятельностью Tengri Bank». А комментируя планы на будущее, он отметил, что «вновь избранный состав совета директоров усилит работу над совершенствованием корпоративного управления с учетом международного опыта его новых членов».

«Совет директоров сосредоточится на эффективном восстановлении деятельности Банка, повышении его устойчивости и дальнейшей работе по достижению стратегических целей, которые заключаются в создании доступного и качественного банковского сервиса», - подчеркнул глава правления.

Напомним, 24 апреля акционером банка - Punjab National Bank – было принято решение об обеспечении ликвидности и поддержании Tengri Bank для осуществления им своей операционной деятельности. Punjab National Bank намерен и дальше укреплять свою позицию на рынке Казахстана. Решение по капитализации индийской стороной будет принято по итогам предоставленного консалтинговым агентством из «Большой четверки» плана по восстановлению деятельности банка.

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