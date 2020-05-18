КМГ на треть сократит зарплаты руководителям

В национальной компании «КазМунайГаз» принято решение сократить персонал центрального аппарата, а оставшимся начальникам и руководителям среднего звена сократить заработную плату на 30% и 20% соответственно. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил управляющий директор по управлению человеческими ресурсами нацкомпании Даулетжан Хасанов.

«Рыночные условия, сложившиеся вследствие падения спроса на нефть из-за пандемии коронавирусной инфекции, неблагоприятно сказывается на финансовом состоянии компании. Только за первый квартал 2020 года наша прибыль снизилась в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщил Хасанов.

По его информации, для стабилизации финансового состояния и снижения негативного влияния рыночных условий в «КазМунайГазе» разрабатывается антикризисная стратегия, которая позволит «минимизировать потери и создать условия для высокого старта в посткризисный период». Он сообщил, что совет директоров пересмотрел оплату труда в центральном аппарате.

«Она предусматривает снижение зарплаты руководящих работников на 30%. Также, в связи с сокращением управленческих должностей и назначением работников на нижестоящие позиции, зарплаты руководителей среднего звена снизятся до 20%. Оклады остальных работников останутся на прежнем уровне. В результате, учитывая отмену премий и бонусов в 2020 году, снижение доходов руководящих работников центрального аппарата КМГ составит 50 и более процентов», - проинформировал управляющий директор.

Вместе с тем принято решение сократить штатную численность центрального аппарата на 34% с 729 до 480 человек.

«Общее количество сокращаемых штатных единиц составляет 249. Из числа высвобождаемых работников около 10% будут переведены в наши дочерние предприятия. Это работники, по которым принято решение о назначении на топ-позиции в дочерние организации еще до введения карантинных мер, и высококвалифицированные производственные технические работники, которые будут назначены на вакантные позиции среднего управленческого звена в дочерних организациях. Остальные 90% высвобождаемых работников покинут систему «КазМунайГаза», - подчеркнул Хасанов.

Тем не менее уволенным сотрудникам будет оказана помощь. В частности, высвобождаемые работники получат единовременную выплату в размере трех месячных окладов, также на протяжении последующих шести месяцев будут получать 50% от должностного оклада, а те, кто относится к социально уязвимым слоям населения, выплату будут получать на протяжении года. Вместе с тем каждый высвобождаемый работник и члены их семей до февраля 2021 года продолжат пользоваться услугами медицинского страхования за счет компании.

«В случае наличие задолженности, полученной по программе льготного кредитования в группе компаний «КазМунайГаз», мы окажем содействие в сохранении льготной ставки кредитов до конца срока договора кредитования», - добавил Хасанов.

В компании также намерены нанять консультантов, которые проведут коуч-сессию с высвобождаемыми работниками, проанализируют их сильные стороны, текущий спрос на рынке труда, разработают индивидуальные планы развития и проведут групповые обучения.