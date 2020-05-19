В США успешно испытали на людях вакцину от COVID-19

Как отмечают в компании, после приема вакцины mRNA-1273 количество антител у участников испытаний в зависимости от дозы препарата превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне. При этом вакцина показала себя безопасной.

Завершающую стадию испытаний планируется начать в июле.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США число заболевших превысило 1,5 млн, умерли 90,3 тыс. человек.

В конце апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США намерена создать проект, чтобы сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса и получить достаточное количество доз для большинства американцев уже к концу года. В рамках этого проекта планируется объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы попытаться сократить время разработки вакцины на целых восемь месяцев. Вместо нескольких клинических испытаний, проводимых каждым производителем лекарств, конкурирующих за пациентов и ресурсы, правительство организует одно большое испытание, чтобы протестировать сразу несколько вакцин и продвигать наиболее перспективные. Лучшие перспективные вакцины войдут в более широкие испытания. Проект обойдется США в миллиарды долларов и будет финансироваться за счет уже имеющихся у правительства средств.

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые могут создать вакцину до конца 2020 года.