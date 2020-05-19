Вопрос снятия запрета на экспорт муки и зерна рассматривает Минсельхоз

Министерство сельского хозяйства Казахстана рассматривает вопрос отмены запрета на экспорт муки, зерна и еще ряда продовольственных товаров, заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве глава ведомства Сапархан Омаров.

«Ограничения и квоты (на экспорт – V) были введены во время чрезвычайного положения для обеспечения продовольственной безопасности страны. Но на сегодняшний день в связи со снятием ЧП и в связи с тем, что сейчас страна полностью обеспечена продовольственными товарами, министерство планирует с 1 июня снять все ограничения и запреты», - сообщил Омаров, отметив, что соответствующий приказ находится на согласовании.

Напомним, в конце марта Казахстан из-за действия режима ЧП ввел запрет на экспорт муки и зерна и квоты на их вывоз из страны. А в начале апреля был введен запрет на экспорт гречихи, белого сахара, картофеля, лука репчатого, лука шалота, чеснока, лука-порей и прочих луковичные овощей, свежих или охлажденных, семян подсолнечника, дробленых или недробленых; масла подсолнечного и гречневой крупы.