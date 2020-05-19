Сменился директор службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана

Распоряжением главы государства Руслан Алишев назначен
директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных
коммуникаций» при президенте Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Другим распоряжением президента Талгат Калиев Талгат освобожден от этой должности.
Руслану Алишеву 41 год. Он выпускник Северо-Казахстанского государственного университета им. М.Козыбаева и Кокшетауского университета им. А.Мырзахметова. В разные годы занимал различные должности в отделе внутренней политики Петропавловска, был начальником управления внутренней политики Северо-Казахстанской области, заместителем акима района Магжана Жумабаева СКО, руководителем управления электронных СМИ комитета информации и архивов министерства культуры и информации, также работал а различных должностях в департаменте политической работы центрального аппарата партии «Нур Отан», был заместителем председателя комитета информации Министерства информации и коммуникаций. в 2018-2019 годах руководил РГУ «Служба центральных коммуникаций» министерства информации и коммуникаций, а с апреля 2019 года занимал пост замакима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам.