Сменился директор службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана

Другим распоряжением президента Талгат Калиев Талгат освобожден от этой должности.

Руслану Алишеву 41 год. Он выпускник Северо-Казахстанского государственного университета им. М.Козыбаева и Кокшетауского университета им. А.Мырзахметова. В разные годы занимал различные должности в отделе внутренней политики Петропавловска, был начальником управления внутренней политики Северо-Казахстанской области, заместителем акима района Магжана Жумабаева СКО, руководителем управления электронных СМИ комитета информации и архивов министерства культуры и информации, также работал а различных должностях в департаменте политической работы центрального аппарата партии «Нур Отан», был заместителем председателя комитета информации Министерства информации и коммуникаций. в 2018-2019 годах руководил РГУ «Служба центральных коммуникаций» министерства информации и коммуникаций, а с апреля 2019 года занимал пост замакима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам.