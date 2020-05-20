Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 250 тысяч

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании число заразившихся коронавирусом достигло 250,1 тыс., тогда как еще сутки назад было 247,7 тыс. случаев. Умерли в стране от COVID-19 свыше 35,4 тыс. человек, выздоровели всего 1,1 тыс.

В Бразилии, которая занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19, растет число заболевших, ежедневно в стране выявляют большое количество инфицированных. Так, за минувшие сутки коронавиурс обнаружен более чем у 1,1 тыс. человек, а общее число заразившихся с начала эпидемии составило 271,8 тыс. Умерли в Бразилии 17,9 тыс. человек, выздоровели почти 106,8 тыс.

В России – 299,9 тыс. случаев заражения, 2,8 тыс. человек умерли, выздоровели 76,1 тыс.

В Испании число заболевших превысило 232 тыс., умерли 27,7 тыс., выздоровели более 150 тыс. человек. В Италии 226,7 тыс. случаев заражения, 129,4 тыс. выздоровлений и 32,1 тыс. летальных случаев; во Франции 180,9 тыс. заболевших, свыше 28 тыс. умерших и 62,6 тыс. выздоровевших; в Германии 177,7 тыс. человек заразились с начала эпидемии, скончались более 8 тыс., выздоровели 155,6 тыс.

В Турции всего заразились 151,6 тыс. человек, умерли 4,2 тыс., вылечились порядка 112,9 тыс. В Иране 124,6 тыс. заражений, свыше 97,1 тыс. заболевших выздоровели, более 7 тыс. умерли.

Всего в мире заразились коронавирусом 4,89 млн человек, умерли 322,8 тыс., выздоровели 1,68 млн.