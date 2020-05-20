В Казахстане увеличилось число самообращений с симптомами коронавируса

Граждане Казахстана перестали соблюдать карантин, из-за чего в стране увеличилось число самообращений с симптомами коронавирусной инфекции, констатировала в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«На сегодня увеличилось число людей, которые обращаются за медицинской помощью, уже с симптомами коронавирусной инфекции. Число таких людей увеличилось за неделю на 40%, в процентном соотношении по сравнению с предыдущей неделей с 15 до 17,5%», - сообщила Есмагамбетова.

Она рассказала, что рост самообращений отмечается в столице, Алматы, Павлодарской, Актюбинской и Костанайской областях.

«Рост числа самообращений свидетельствует, что мы все решили, что карантин закончился, и мы можем вернуться к своей прежней жизни без каких-либо ограничений, перестали соблюдать основные меры профилактики», - подчеркнула она, напомнив, что в случае роста заболеваемости стране опять придется возвращаться к жестким карантинным мерам.

Она также сообщила, что в течение недели прирост заболеваемости по республике колебался в пределах от 2% до 5%. За последние сутки он составил 3,2%, а в целом, за последнюю отмечается прирост заболеваемости на 15%. Это связано, в том числе, с увеличением объема тестирования.

«На сегодня с периода начала регистрации коронавирусной инфекции проведено более 559 тыс. тестов. По сравнению с мартом количество тестирования в сутки увеличилось с 6 до 23 тыс. Из числа установленных случаев COVID-19 в апреле-мае 66% выявленных составляют заболевшие, которые были выявлены активно, при проведении скрининга. В основном все больные с бессимптомной формой. За прошедшую неделю удельный вес, выявленный в ходе скрининга, составляет около 80%», - заключила Есмагамбетова.