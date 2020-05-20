Токаев дал ряд поручений новому министру финансов

В частности, министр доложил об исполнении и планировании республиканского бюджета, осуществлении госзакупок и казначейского обслуживания, проведении государственного аудита, управлении государственными активами, налоговом и таможенном администрировании, а также о деятельности по выявлению финансовых нарушений.

Токаев указал на необходимость качественной работы по противодействию теневой экономике, увеличению собираемости налогов, оптимизации бюджетных процедур, повышению качества оказываемых государственных услуг, а также соблюдению долговых ограничений. В завершение он дал ряд конкретных поручений по вопросам налогового и таможенного администрирования, совершенствования законодательства в сфере государственных закупок и бюджетного процесса.