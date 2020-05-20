Зеленский впервые заявил о готовности подумать о втором сроке

Президент Украины Владимир Зеленский в среду на пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине со дня вступления в должность, впервые заявил о том, что готов подумать о втором президентском сроке, который ранее исключал, сообщает Hromadske .

Отвечая на вопрос, хватит ли ему одного срока, чтобы решить многочисленные проблемы, он ответил: «Я не знаю, честно говоря. Искренне — одной не хватит».

На уточняющий вопрос, решил ли он идти на второй срок, Зеленский ответил: «Это будет страшно звучать и для моей семьи, поэтому давайте не будем дискутировать на эту тему. Я подумаю».

«Я думаю, что любой президент, который имеет процентов 10, 15 в начале кампании, просто не имеет права, потому что общество не поддерживает. Я иду на один срок. Но если будет большая поддержка народа Украины — я буду думать. У меня есть чем», — уточнил президент.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что планирует быть на посту президента только один срок. Он объяснил, почему теперь изменил свое мнение — «появилось много дел».

«Успею ли я? Я обещал один список, но теперь, когда я работаю... Вот есть медицинская реформа, которая возникла, строительство мостов, список пополняется. Действительно, недостаточно будет одного срока», — сказал глава государства.

Согласно последним опросам Зеленский за год президентства не потерял рейтинг и остается самым популярным политиком в Украине.

Владимир Зеленский - шестой президент Украины, только один из его предшественников - Леонид Кучма - смог отработать на президентском посту два срока.