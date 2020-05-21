В столичном «Казмедиа центре» с 22 мая вводят карантин

В столичном «Казмедиа центре» с 22 мая вводят строгие карантинные меры после того, как среди сотрудников компаний-арендаторов выявлены заразившиеся коронавирусом, сообщает BaigeNews.kz .

Сообщается, что администрация «Казмедиацентра» распространила письмо, в котором просит арендаторов перевести работников на дистанционный режим до 7 июня.

«Доводим до вашего сведения, что на основании выявленных случаев коронавирусной инфекции среди сотрудников компаний-арендаторов ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» товариществом вводятся строгие карантинные меры и ограничения по доступу в здание с 22 мая по 7 июня», - говорится в письме, которое публикует СМИ.

Также сообщается, что Минздрав информацию пока не подтвердил.

Позже в городском акимате сообщили, что COVID-19 выявлен у двух сотрудников Первого канала.

«В ходе профилактического обследования с 18 по 20 мая на наличие COVID-19 было протестировано почти 200 сотрудников телеканала, которые работают в здании «Қазмедиа орталығы». У 2-х сотрудников Первого канала «Евразия» выявлен коронавирус. Они находятся в стационаре. Работа телеканала переведена на строгий противоэпидемический режим. Руководству канала необходимо максимально перевести работников на дистанционный режим работы», - проинформировали в пресс-службе.

За минувшие сутки в столице было подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом, 63 из них - работники строительной компании.

В новость в 19:21 внесены изменения: добавлена уточняющая информация от акимата столицы.