Авиакомпании сами будут решать, какое количество рейсов им запускать
Авиасообщение между всеми городами Казахстана полностью восстановится с 25 мая
ФОТО ИСКАНДЕРА САЛИХОДЖАЕВА

Тамара Вааль, Vласть

С 25 мая начнут функционировать все аэропорты страны, а авиакомпании получат право самостоятельно устанавливать количество рейсов, соблюдая при этом санитарно-карантинные меры, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Принимая во внимание увеличивающийся спрос на авиаперевозки в летний период, количество рейсов между городами будет устанавливаться авиакомпаниями самостоятельно с учетом спроса и санитарно-карантинных мер министерства здравоохранения», - сообщили в Мининдустрии и инфраструктурного развития, отметив, что с 25 мая все аэропорты будут открыты к выполнению регулярных внутренних рейсов, что «будет способствовать возобновлению маршрутов на внутреннем авиарынке».

В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана 25 мая будет открыт аэропорт в городе Атырау. Полеты будут выполняться авиакомпанией Air Astana в столицу – 7 раз в неделю, SCAT будет летать 5 раз в неделю, а из Атырау в Актау – 7 раз. Авиакомпания Qazaq Air 4 раза в неделю будет летать в Актау, Актобе и Уральск и 7 раз – в Шымкент, а еще 3 рейса в Шымкент будет выполнять Fly Arystan.

«Авиакомпании планируют выполнение рейсов согласно расписанию, опубликованному на официальных сайтах казахстанских авиаперевозчиков. Полеты будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных главным санитарным врачом на транспорте, то есть с использованием средств индивидуальной защиты, проведением термометрии, социального дистанцирования до посадки на борт воздушного судна и проводить усиленную дезинфекцию аэропортов и воздушных судов», - уточнили в пресс-службе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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