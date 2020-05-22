Карантин в Восточно-Казахстанской области продлен до 1 июня

В документе говорится, что уровень прироста заболеваемости коронавирусом в течение недели по области составляет 1,7%. При этом «режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции».

Таким образом, до 7 утра 1 июня будут функционировать блокпосты на внешних границах районов и городов, на границах Алматинской, Карагандинской и Павлодарской областей, на блокопостах будут продолжат проводить термометрию граждан.

«Режим и сроки функционирования блокпостов могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции», - отмечается в постановлении.

С 23 мая возобновляется автобусное сообщение внутри региона, за исключением маршрутов в Семей. При этом заполняемость автобусов должна быть строго по числу посадочных мест. Также в регионе возобновляют работу ЦОНы при условии предварительного бронирования очереди и соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования.

Все ограничения на передвижение граждан (по пропускам) отменены, с 23 мая на всей территории ВКО снимаются карантинные меры (кроме города Семей), за исключением объектов оптово-розничной или розничной торговли непродовольственными товарами, ТРЦ и торговых домов площадью свыше 2 тыс. кв. м, центров семейного отдыха в Усть-Каменогорске, универсальных и непродовольственных рынков внутри зданий, кинотеатров и театров, общественных бань и саун, объектов общепита вместимостью более 30 посадочных мест внутри зданий, спортивно-оздоровительных комплексов, ночных клубов, баров, караоке, кальянных, образовательных центров и кружков. Объекты культуры могут работать только на индивидуальные и групповые репетиции – не более 30 человек.

При въезде в город Семей необходимо предоставлять справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, а в городе действует запрет на передвижение в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также правило передвижения граждан по четным и нечетным дням.

Во всем регионе жителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Накануне глава области Даниал Ахметов объявил о начале второго этапа снятия карантинных мер в регионе. По ег словам, с 23 мая возобновляют работу детские сады и ЦОНы, восстанавливаются автобусные сообщения внутри области, за исключением маршрутов, следующих в Семей. Кроме этого, с 23 мая, соблюдая нормы безопасности, жители Усть-Каменогорска могут «свободно посетить любимые места отдыха в Горной Ульбинке, на Сибинских озерах, Бухтарминском водохранилище».

Вместе с тем, чтобы не допустить новой вспышки инфекции, по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы области, объекты оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров, крупные торговые дома и комплексы, развлекательные центры площадью свыше 2 тыс. кв., а также кружки и артклубы остаются закрытыми до 1 июня.